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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Полиция Пакистана сутки ждет у дома экс-премьера Хана выдачи возможных участников протестов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Подошли к концу 24 часа, за которые экс-премьер Пакистана Имран Хан должен был выдать властям подозреваемых в участии в протестных акциях, которых он якобы укрывает у себя дома, сообщает в четверг портал DAWN.

Накануне полицейские окружили дом Хана и потребовали, чтобы он выдал властям 30-40 подозреваемых в участии в массовых протестах, связанных с задержанием экс-премьера. Протестовавших Хан, по утверждению полиции, укрывает у себя дома. Власти дали ему 24 часа, до 14:00 четверга по местному времени (12:00 по Москве), на то, чтобы выдать подозреваемых полиции.

Действия полиции вызвали недовольство среди сторонников экс-премьера. Теперь власти опасаются продолжения столкновений между протестующими и силами безопасности.

На прошлой неделе задержание Хана привело к столкновениям между его сторонниками и полицией, в результате чего погибли как минимум 10 человек. Протесты утихли только после того, как суд отпустил экс-премьера под залог. После этого Хан вернулся к себе домой в город Лахор, с ним остались несколько десятков его сторонников, а также личная охрана.

Бывшего премьера Пакистана задержали 9 мая в зале суда Исламабада в связи с делом "Аль-Кадир" по подозрению в совершении "преступлений, связанных с коррупцией". Днем позднее суд вынес решение о заключении Хана под стражу на восемь дней. В стране после этого начались массовые протесты, стражи порядка задержали несколько тысяч человек.

По версии следствия, Хан и его ближайшие сторонники основали совместный фонд для создания университета "Аль-Кадир", из-за чего бюджету страны был нанесен ущерб на сумму примерно в $170 млн.

Позже Верховный суд Пакистана вынес решение о том, что задержание Хана было незаконным. В постановлении суд указал, что политику должны незамедлительно вернуть свободу. 12 мая верховный суд Исламабада освободил экс-премьера Пакистана под залог.

Против Хана возбудили ряд уголовных дел. В частности, его подозревают в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс.

В марте после столкновений между полицейскими и сторонниками Хана полиция завела уголовное дело в отношении экс-премьера, которого обвинили в терроризме.

Пакистан Имран Хан
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