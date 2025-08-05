Поиск

В МИД РФ назвали неправосудным решение суда Боснии по делу Додика

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - МИД РФ выразил разочарование "неправосудным и антидемократическим" решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая подтвердила обвинительный приговор по делу против президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорада Додика.

"Глубоко разочарованы неправосудным и антидемократическим решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая 1 августа подтвердила вынесенный ранее абсурдный обвинительный приговор по сфабрикованному уголовному делу против Президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) М.Додика", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"М.Додика, по сути, обвиняют в добросовестном исполнении своих обязанностей в соответствии с Конституцией Республики Сербской", - отметила Захарова.

"Решительно выступаем в поддержку легитимных органов власти Республики Сербской, усилия которых направлены на защиту своего конституционного статуса в соответствии с Общим рамочным (Дейтонским) соглашением о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года, закрепленными в нем принципами суверенитета, территориальной целостности и равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими полномочиями", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что "в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и гаранта Дейтона Российская Федерация намерена использовать имеющиеся в ее распоряжении политические средства, чтобы предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности в Боснии и Герцеговине, минимизировать угрозы межэтническому диалогу, миру и стабильности в стране и регионе в целом".

В минувшую пятницу Апелляционная палата суда БиГ подтвердила вынесенный Конституционным судом страны приговор в отношении Додика - тюремное заключение сроком на год с последующим запретом занимать государственные должности на протяжении шести лет. Приговор вынесен в связи тем, что Додик не исполнял распоряжения верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, которого власти Республики Сербской считают нелегитимным.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

МИД РФ Республика Сербская Босния и Герцеговина Милорад Додик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сергей Рыжиков стал командиром МКС

Что произошло за день: вторник, 5 августа

Трамп готов на следующей неделе ввести новые пошлины на полупроводники и чипы

Норвегия, Швеция и Дания закупят у США для Украины вооружений на 430 млн евро

Трамп допустил, что в течение суток существенно повысит пошлины для Индии из-за закупок нефти РФ

Трамп допустил, что в течение суток существенно повысит пошлины для Индии из-за закупок нефти РФ

НАТО будет координировать поставки вооружения на Украину

НАТО будет координировать поставки вооружения на Украину

Советник премьера Индии по нацбезопасности планирует посетить РФ на этой неделе

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам тюремного заключения

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам тюремного заключения

В Румынии ввели режим ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости398 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6884 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });