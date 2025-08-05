В МИД РФ назвали неправосудным решение суда Боснии по делу Додика

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - МИД РФ выразил разочарование "неправосудным и антидемократическим" решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая подтвердила обвинительный приговор по делу против президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорада Додика.

"Глубоко разочарованы неправосудным и антидемократическим решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая 1 августа подтвердила вынесенный ранее абсурдный обвинительный приговор по сфабрикованному уголовному делу против Президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) М.Додика", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"М.Додика, по сути, обвиняют в добросовестном исполнении своих обязанностей в соответствии с Конституцией Республики Сербской", - отметила Захарова.

"Решительно выступаем в поддержку легитимных органов власти Республики Сербской, усилия которых направлены на защиту своего конституционного статуса в соответствии с Общим рамочным (Дейтонским) соглашением о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года, закрепленными в нем принципами суверенитета, территориальной целостности и равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими полномочиями", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что "в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и гаранта Дейтона Российская Федерация намерена использовать имеющиеся в ее распоряжении политические средства, чтобы предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности в Боснии и Герцеговине, минимизировать угрозы межэтническому диалогу, миру и стабильности в стране и регионе в целом".

В минувшую пятницу Апелляционная палата суда БиГ подтвердила вынесенный Конституционным судом страны приговор в отношении Додика - тюремное заключение сроком на год с последующим запретом занимать государственные должности на протяжении шести лет. Приговор вынесен в связи тем, что Додик не исполнял распоряжения верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, которого власти Республики Сербской считают нелегитимным.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.