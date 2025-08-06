Корабли России и Китая проведут совместное патрулирование в АТР

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот РФ сообщил, что корабли России и Китая после учения в Японском море готовятся к совместному патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"После пополнения запасов от судов материально-технического обеспечения экипажи кораблей ВМФ России и ВМС НОАК сформируют новый отряд для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Россия и Китай на регулярной основе проводят военно-морские учения, совместное патрулирование кораблей в АТР. С 2019 года Москва и Пекин проводят совместное патрулирование воздушного пространства в АТР с участием стратегической авиации.

Россия проводит ряд военных учений с Китаем, это реакция на наращивание военного потенциала США в АТР, заявил в декабре 2022 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.