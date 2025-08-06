Поиск

Корабли России и Китая проведут совместное патрулирование в АТР

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот РФ сообщил, что корабли России и Китая после учения в Японском море готовятся к совместному патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"После пополнения запасов от судов материально-технического обеспечения экипажи кораблей ВМФ России и ВМС НОАК сформируют новый отряд для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Россия и Китай на регулярной основе проводят военно-морские учения, совместное патрулирование кораблей в АТР. С 2019 года Москва и Пекин проводят совместное патрулирование воздушного пространства в АТР с участием стратегической авиации.

Россия проводит ряд военных учений с Китаем, это реакция на наращивание военного потенциала США в АТР, заявил в декабре 2022 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

ВМФ России ВМС НОАК АТР патрулирование
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент США в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана

Трамп заявил, что примет решение по санкциям против РФ в недалеком будущем

Трамп заявил, что примет решение по санкциям против РФ в недалеком будущем

В Госдепе США подтверждают скорый визит Уиткоффа в РФ, детали не раскрывают

Супругов Клинтон и экс-глав ФБР вызвали на допрос по делу Эпштейна

Супругов Клинтон и экс-глав ФБР вызвали на допрос по делу Эпштейна

Сергей Рыжиков стал командиром МКС

Что произошло за день: вторник, 5 августа

Трамп готов на следующей неделе ввести новые пошлины на полупроводники и чипы

Норвегия, Швеция и Дания закупят у США для Украины вооружений на 430 млн евро

Трамп допустил, что в течение суток существенно повысит пошлины для Индии из-за закупок нефти РФ

Трамп допустил, что в течение суток существенно повысит пошлины для Индии из-за закупок нефти РФ

НАТО будет координировать поставки вооружения на Украину

НАТО будет координировать поставки вооружения на Украину
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости398 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6884 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });