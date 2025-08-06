Президент Швейцарии обсудила с Рубио торговые пошлины

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела с госсекретарем США Марко Рубио переговоры о торговых отношениях стран в связи с намерением Вашингтона ввести пошлины в размере 39% на швейцарские товары.

"На сегодняшней встрече с госсекретарём Рубио мы обсудили двустороннее сотрудничество между Швейцарией и США, ситуацию с пошлинами и международные вопросы", - написала Келлер-Зуттер в среду в соцсети Х.

Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что президент вылетела в Вашингтон накануне и "срочно", без официального приглашения от Белого дома, поэтому пока не ясно, согласится ли президент США Дональд Трамп на встречу с ней.

В ходе поездки Келлер-Зуттер пытается предотвратить введение США пошлин в 39% на швейцарский импорт - самых высоких среди тех, которые Вашингтон намерен применить против развитых стран. О подобных шагах в отношении Швейцарии Трамп объявил на прошлой неделе. Пошлины должно вступить в силу 7 августа.