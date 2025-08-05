Президент Швейцарии срочно вылетает в США для переговоров по торговой сделке

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Делегация высшего руководства Швейцарии срочно вылетает в Вашингтон для переговоров по торговой сделке с администрацией президента США Дональда Трампа, ее возглавляет президент страны Карин Келлер-Зуттер, сообщает во вторник Associated Press (AP).

По данным AP, которое ссылается на швейцарское правительство, цель поездки состоит в том, чтобы "в сжатые сроки провести встречи с американскими властями и обсудить возможность более благоприятного для Швейцарии решения по пошлинам".

Ранее западные СМИ сообщали о призыве главы швейцарского производителя часов Swatch Ника Хайека к президенту Швейцарии встретиться с Трампом для обсуждения более выгодных пошлин на импорт из страны. "Карин Келлер-Зуттер - президент. Ей нужно сесть в самолет и полететь в Вашингтон. Это чрезвычайно повысит вероятность заключения сделки", - сказал Хайек журналистам.

Глава Swatch также выразил уверенность в том, что соглашения удастся достичь до 7 августа - даты, когда решение о пошлинах вступит в силу.

Трамп 1 августа подписал указ о введении торговых пошлин в отношении 68 стран и ЕС.

Они вступят в силу в четверг - 7 августа, "чтобы дать таможне и пограничной службе достаточно времени для внесения необходимых изменений для взимания новых пошлин", отмечал телеканал CNN.

Швейцарию затронули одни из самых высоких пошлин (39%).