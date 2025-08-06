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Вучич призвал всех в Боснии и Герцеговине к спокойствию в связи с ситуацией вокруг Додика

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич, комментируя ситуацию, которая складывается вокруг президента Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика, призвал всех к спокойствию.

"Я прошу всех действовать спокойно и рационально, не допускать эскалации. Додик не является виновником кризиса, но лишь реагирует на него", - цитирует в среду Вучича сербский телеканал РТС.

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По словам президента Сербии, складывающаяся ситуация ведет к еще большей неопределенности.

Он также заявил, что Сербия должна поддержать боснийских сербов.

"В целом наша политика будет заключаться в том, чтобы всегда поддерживать наш народ и Республику Сербскую, но при этом стараться сохранять мир и не допускать дальнейшей эскалации", - сказал президент Сербии.

"Мы сделаем всё возможное, и я верю, что народ Республики Сербской также этого хочет - сохранить мир и стабильность, чтобы люди могли планировать своё будущее. И я надеюсь, что выход изыскать удастся, и знаю, что выйти из тяжёлого кризиса, в котором сейчас находится Республика Сербская, будет непросто и небыстро, и я бы сказал, не по ее вине, а по вине всей страны - Боснии и Герцеговины", - добавил Вучич.

Ранее в среду президент Додик заявил, что не признает решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Боснии и Герцеговины, которая приняла решение о лишении его мандата.

"Я присягнул, что буду с честью придерживаться конституции и законов, но там нет никакого ЦИКа. Я пообещал, что, вступая в должность, буду исполнять обязанности ответственно и в соответствии с интересами народа Республики Сербской, защищать конституцию и законы Боснии и Герцеговины и Республики Сербской", - сказал он, напомнив, что ни в конституции Боснии и Герцеговины, ни в законах нет упоминания о ЦИК.

В пятницу Апелляционная палата суда БиГ подтвердила вынесенный Конституционным судом страны приговор в отношении Додика - тюремное заключение сроком на год с последующим запретом занимать государственные должности на протяжении шести лет. Приговор вынесен в связи тем, что Додик не исполнял распоряжения верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, которого власти Республики Сербской считают нелегитимным.

Ранее Додик неоднократно отказывал Шмидту в легитимности, поскольку его назначение на должность противоречило нормам, установленным Дейтонскими соглашениями (которые положили конец гражданской войне в БиГ 1992-95 гг.).

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

Александр Вучич Босния и Герцеговина Сербия Милорад Додик
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