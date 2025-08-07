Киргизия приняла закон об ограничении доли иностранного участия в СМИ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, который запрещает иностранным лицам владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более чем 35% акций, долей, паев в уставном капитале СМИ, сообщает пресс-служба президента.

Целью закона названо совершенствование законодательства в области средств массовой информации, направленное на создание условий для развития независимых, конкурентоспособных и ответственных изданий. Теперь все СМИ будут обязаны регистрироваться в Минюсте, в том числе интернет-издания, youtube-каналы, подкасты, документальные видео и прочий онлайн-контент.

Законом предоставляется право СМИ сохранять в тайне источник информации, в том числе личность лица, предоставившего сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом.

Вводится также строгий запрет цензуры, устанавливая нормы, исключающие любое вмешательство должностных лиц в деятельность СМИ.