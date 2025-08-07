Госдеп переадресовал в Белый дом вопрос о встрече президентов США и РФ без встречи Путина с Зеленским

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон по-прежнему ведет обсуждения с партнерами в ЕС и Киеве по вопросу урегулирования на Украине, заявил в четверг представитель госдепа США Томми Пиготт.

"Мы продолжаем взаимодействие с нашими европейскими и украинскими партнерами по вопросу окончания конфликта, организации переговоров сторон и достижения немедленного прекращения огня", - заявил он на брифинге.

В то же время он не стал отвечать на вопрос, может ли пройти возможная встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина без встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пиготт предложил уточнять такие детали в Белом доме.

Ранее в четверг издание New York Post со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома сообщало, что Трамп намерен провести встречу с Путиным, если президент РФ также проведет переговоры с Зеленским.

"Чтобы эта встреча состоялась, Путину нужно увидеться и с Зеленским", - утверждал источник.

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Путина и Трампа в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.

Ушаков отметил, что упомянутый спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского был оставлен российской стороной без комментария.

Также в четверг Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с его американским коллегой. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей - президент ОАЭ (Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - ИФ). Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест", - заявил Путин журналистам.