На строительство первой АЭС в Казахстане планируют направить $14-15 млрд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Стоимость строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане может составить $14-15 млрд, сказал председатель Агентства по атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев.

"Объем инвестиций, направленный на проект, составит примерно $14-15 млрд ", - сообщил Саткалиев на церемонии запуска работ по строительству АЭС.

Саткалиев ранее сообщал, что атомные станции того уровня, что планируется построить в Казахстане, согласно мировой практике оцениваются как минимум в $14 млрд. Технико-экономическое обоснование, по информации властей, возможно будет готово в декабре 2025 года.

Первую АЭС в Казахстане построит "Росатом", который уже подписал с властями страны "дорожную карту" строительства двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Строительство станции займет ориентировочно 11 лет, и может быть завершено в 2035-2036 гг. Для строительства АЭС прорабатывается вопрос привлечения государственного экспортного финансирования за счет РФ.