Власти Израиля допускают полную оккупацию сектора Газа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В правительстве Израиля рассматривают возможность расширения военных действий в секторе Газа, вплоть до полной его оккупации, сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники.

"Жребий брошен - мы идём на полную оккупацию сектора Газа", - сказал высокопоставленный чиновник в окружении премьер-министра Биньямина Нетаньяху израильскому порталу Ynet.

По словам источника, кроме того, "будут проводиться (военные) действия даже в тех районах, где удерживаются заложники".

"Если это не устраивает начальника штаба ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля - ИФ), он может уйти в отставку", - подчеркнул собеседник портала.

1 августа спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил Израиль и Газу. Он заявил впоследствии, что окончательное прекращение боев в секторе Газа и полноценное соглашение по урегулированию ситуации должны быть сейчас главной политической задачей.

Он добавил, что вместо промежуточного соглашения Израиля и группировки ХАМАС нужно добиваться окончания боев и возвращения всех заложников. Спецпосланник президента США отметил, что большинство жителей Газы тоже хотят возвращения домой заложников, потому что после этого можно начать восстановление анклава.

Вместе с тем Уиткофф заявил, что ему нечего сообщить об успехах в переговорах с ХАМАС по заложникам. "Переговоры обескураживали, и теперь мы думаем: нам нужно сделать все или ничего", - отметил спецпосланник президента.

В июле США и Израиль отозвали свои делегации из столицы Катара Дохи, где проходили переговоры об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Уиткофф тогда обвинил ХАМАС в недобросовестной позиции.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75 процентов сектора.

По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 60 тыс. человек.