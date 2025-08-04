Поиск

Власти Израиля допускают полную оккупацию сектора Газа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В правительстве Израиля рассматривают возможность расширения военных действий в секторе Газа, вплоть до полной его оккупации, сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники.

"Жребий брошен - мы идём на полную оккупацию сектора Газа", - сказал высокопоставленный чиновник в окружении премьер-министра Биньямина Нетаньяху израильскому порталу Ynet.

По словам источника, кроме того, "будут проводиться (военные) действия даже в тех районах, где удерживаются заложники".

"Если это не устраивает начальника штаба ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля - ИФ), он может уйти в отставку", - подчеркнул собеседник портала.

1 августа спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил Израиль и Газу. Он заявил впоследствии, что окончательное прекращение боев в секторе Газа и полноценное соглашение по урегулированию ситуации должны быть сейчас главной политической задачей.

В миреСША и Израиль хотят выдвинуть ХАМАС ультиматум по завершению конфликта в ГазеЧитать подробнее

Он добавил, что вместо промежуточного соглашения Израиля и группировки ХАМАС нужно добиваться окончания боев и возвращения всех заложников. Спецпосланник президента США отметил, что большинство жителей Газы тоже хотят возвращения домой заложников, потому что после этого можно начать восстановление анклава.

Вместе с тем Уиткофф заявил, что ему нечего сообщить об успехах в переговорах с ХАМАС по заложникам. "Переговоры обескураживали, и теперь мы думаем: нам нужно сделать все или ничего", - отметил спецпосланник президента.

В июле США и Израиль отозвали свои делегации из столицы Катара Дохи, где проходили переговоры об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Уиткофф тогда обвинил ХАМАС в недобросовестной позиции.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75 процентов сектора.

По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 60 тыс. человек.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В индийском МИД назвали необоснованной критику США в связи с покупкой нефти у РФ

В индийском МИД назвали необоснованной критику США в связи с покупкой нефти у РФ

Что произошло за день: понедельник, 4 августа

В ЕС ожидают, что США на этой объявят исключения из новых пошлин

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Tesla одобрила новое вознаграждение Маска на $29 млрд

Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну

Регулятор в энергетике Молдавии лишил "дочку" Газпрома лицензии на поставку газа в страну

На севере Великобритании шторм "Флорис" нарушил работу транспорта

На севере Великобритании шторм "Флорис" нарушил работу транспорта

Работники Boeing на трех заводах по производству истребителей начали забастовку

Работники Boeing на трех заводах по производству истребителей начали забастовку

Трамп заявил, что две подлодки США прибыли в назначенный район вблизи РФ

Трамп заявил, что две подлодки США прибыли в назначенный район вблизи РФ
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2333 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6880 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });