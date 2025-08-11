Австралия может признать Палестину в ближайшие дни

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Австралия планирует признать государство Палестина в ближайшие дни, сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе готовится объявить о планах Австралии признать палестинское государство.

Сообщается, что кабинет министров страны готовится к заседанию для принятия решения.

По словам источников издания, решение о признании Палестины может быть принято уже сегодня или в ближайшие дни.