Португалия может завершить процесс признания палестинского государства в сентябре

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство Португалии рассматривает вопрос о признании палестинского государства, процедура может быть завершена на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.

"Правительство приняло решение провести консультации с президентом и парламентскими политическими партиями по вопросу о признании палестинского государства, что может быть завершено в сентябре, когда в Нью-Йорке пройдет 80-я Генеральная ассамблея ООН", - заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру.

В документе отмечается, что глава правительства в выступлениях в парламенте неоднократно заявлял о существовании предпосылок для начала процесса признания палестинского государства.