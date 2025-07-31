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Трамп увидел в планах Оттавы признать Палестину угрозу торговой сделке Канады и США

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Намерение Канады признать палестинское государство в сентябре станет для США помехой для заключения с ней торгового соглашения, написал в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

"Канада только что анонсировала признание палестинского государства. В таком случае нам будет очень тяжело заключить торговую сделку с ними. Ох, Канада!", - предупредил он.

Ранее 31 июля премьер-министр Канады Марк Карни заявил о планах Оттавы на предстоящей сентябрьской сессии Генассамблеи ООН признать палестинское государство.

Канада Дональд Трамп ООН США Палестина Марк Карни
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