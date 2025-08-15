Поиск

Макрон и Зеленский встретятся после переговоров Трампа и Путина

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон переговорил в пятницу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, они договорились встретиться после переговоров на Аляске лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Президент Макрон и президент Зеленский договорились встретиться в удобное время после Аляски", - процитировал телеканал BFMTV сообщение Елисейского дворца.

При этом канал отметил, что ни время, ни место встречи президентская канцелярия на данный момент не уточняет.

По информации из окружения Макрона, добавляет BFMTV, между французским и украинским президентами налажен "тесный и постоянный диалог".

Эммануэль Макрон Франция Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп вылетел на Аляску на саммит с Путиным

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

Более 40 полицейских пострадали в беспорядках в Сербии минувшей ночью

Более 40 полицейских пострадали в беспорядках в Сербии минувшей ночью

Что случилось этой ночью: пятница, 15 августа

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Что произошло за день: четверг, 14 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });