Макрон и Зеленский встретятся после переговоров Трампа и Путина

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон переговорил в пятницу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, они договорились встретиться после переговоров на Аляске лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Президент Макрон и президент Зеленский договорились встретиться в удобное время после Аляски", - процитировал телеканал BFMTV сообщение Елисейского дворца.

При этом канал отметил, что ни время, ни место встречи президентская канцелярия на данный момент не уточняет.

По информации из окружения Макрона, добавляет BFMTV, между французским и украинским президентами налажен "тесный и постоянный диалог".