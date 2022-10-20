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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В Новой Зеландии запретили использовать сложную лексику в официальных документах

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Новозеландский парламент одобрил в третьем чтении законопроект, запрещающий использовать сложную и узкоспециальную лексику в официальных государственных документах, сообщает The Guardian.

"Закон о простом языке" обязывает чиновников использовать простой, понятный язык при общении с общественностью. По задумке правительства Новой Зеландии, он должен сделать законотворчество более понятным для всех слоев населения, особенно для людей с невысоким уровнем образования, с ограниченными возможностями и для тех, для кого английский - второй язык.

"Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право понимать, что правительство просит их делать и каковы их права, на что их уполномочило правительство", - заявила депутат Рэйчел Бояк, представившая законопроект.

"Закон о простом языке" вызвал критику со стороны оппозиции, которая пообещала отменить его в случае победы на выборах. По их мнению, этот законопроект является "решением, которое ищет проблему", и сам порождает бюрократические проволочки.

Новая Зеландия
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