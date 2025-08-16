Поиск

Европейские лидеры приветствовали инициативы Трампа после его встречи с Путиным

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Ряд европейских лидеров и руководители институтов ЕС заявили в субботу, что приветствуют усилия президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий на Украине и достижению справедливого и прочного мира.

В миреВыступление Владимира Путина на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоровВыступление Владимира Путина на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоровЧитать подробнее

Совместное заявление подписали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В документе сообщается, что рано утром президент Трамп проинформировал их и президента Зеленского о результатах своей встречи с президентом Путиным на Аляске 15 августа 2025 года.

"По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится. Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трёхстороннего саммита при поддержке Европы", - говорится в заявлении.

"Мы ясно понимаем, что Украина должна иметь строгие гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль", - отмечается в документе.

Его авторы заявили, что вооружённые силы Украины и её сотрудничество с третьими странами не должны быть ограничены.

"Россия не может наложить вето на путь Украины в ЕС и НАТО. Украина будет принимать решения относительно своей территории. Международные границы не должны изменяться силой. Мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы полны решимости сделать больше для укрепления Украины, чтобы положить конец боевым действиям и достичь справедливого и прочного мира", - подчеркнули европейские лидеры.

Они подтвердили свое намерение продолжать оказывать давление на Россию, пока продолжаются боевые действия.

"Мы будем продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику России, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир. Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в нашем стремлении к миру, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - говорится в заявлении, опубликованном 16 августа.

Хроника 11 – 16 августа 2025 годаВстреча Путина и Трампа на Аляске
ЕС Дональд Трамп
