"Коалиция желающих" соберется в ближайшее время после саммита РФ-США на Аляске

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В ближайшее время состоится очередная встреча "коалиции желающих" по достижению мира на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Любой долгосрочный мир должен сопровождаться незыблемыми гарантиями безопасности. В этом отношении я приветствую готовность США внести свой вклад. Мы будем работать над этим вместе с ними и всеми нашими партнерами из коалиции желающих, с которыми скоро пройдет очередная встреча, чтобы добиться конкретного прогресса", - написал он в субботу в соцсети Х, комментируя итоги саммита РФ-США на Аляске.

Французский президент подчеркнул, что намерен "тесно работать" с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским "для сохранения наших интересов в духе единства и ответственности".

"Крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию", - отметил глава государства.

По его словам, "Франция продолжает решительно поддерживать Украину".

