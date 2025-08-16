В Словакии не исключили дальнейших переговоров по Украине после саммита на Аляске

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что встреча российского и американского лидеров по меньшей мере открыла дверь для продолжения переговоров по урегулированию на Украине.

"Хотя эта встреча и не принесла конкретных результатов, я считаю самым важным то, что она состоялась и открыла дверь для дальнейших переговоров, в том числе при непосредственном участии Украины", - приводят в субботу слова Пеллегрини словацкие СМИ.

"Атмосфера взаимного уважения, в которой прошла встреча, является хорошей предпосылкой для продолжения переговоров и достижения основой цели - прекращения войны на Украине", - сказал он.

Премьер Словакии Роберт Фицо в свою очередь обратил внимание на то, что эта встреча положила начало налаживанию отношений между Россией и США. При этом он отметил, что теперь важно обратить внимание на реакцию ЕС.

"Ближайшие дни покажут, поддержат ли основные игроки в ЕС этот процесс, будут ли они способствовать быстрому завершению украинского конфликта, или же они продолжат безуспешную европейскую стратегию, направленную на ослабление России через этот конфликт", - заявил премьер-министр.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности необходимы как для Украины, так и для России.