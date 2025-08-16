Трамп хотел бы провести встречу с Путиным и Зеленским уже в ближайшую пятницу

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу между США, РФ и Украиной по украинскому урегулированию уже 22 августа, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Трамп заявил Зеленскому и другим участникам телефонного разговора (с европейскими лидерами - ИФ), что хочет провести трехсторонний саммит "быстро", уже 22 августа", - пишет портал со ссылкой на два источника.

Ранее американский президент говорил, что в случае успешной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске хотел бы устроить трехстороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским как можно скорее.

Накануне Трамп и Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры.