В центре Вашингтона усилены меры безопасности из-за встречи Трампа с европейскими лидерами

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В центре американской столицы объявлен режим повышенной готовности в связи с проведением переговоров по Украине вечером в понедельник, сообщает агентство Associated Press (AP).

"В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров прибыли в город на организованную встречу, в район Белого дома направили сотрудников служб безопасности. (...) Некоторые трассы перекрыты полицейскими и грузовыми автомобилями, а на подъезде к Белому дому установлены дополнительные пункты досмотра", - информирует AP.

По информации агентства, обычно заполненные туристами улицы, примыкающие к резиденции американского президента, сейчас опустели.

Как сообщалось, среди европейских лидеров, планирующих принять участие во встрече в Вашингтоне, будут канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

