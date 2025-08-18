Спецпредставитель президента США по Украине провел переговоры с генсеком НАТО

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в понедельник у него состоялись конструктивные переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте, который прибыл в Вашингтон на переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Отличные переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте, постпредом США при НАТО Мэттью Уитакером и нашей командой перед тем, как Трамп встретится сегодня с Зеленским", - написал Келлог в соцсети X.

Как ожидается, в понедельник Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне. Кроме того, в Вашингтон собрались приехать канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек Рютте.

Ранее Трамп заявил, что конфликт может завершиться очень быстро, если Зеленский откажется от требований возврата Крыма и вступления в НАТО.

15 августа президенты США и РФ Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.