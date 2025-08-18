Поиск

Трамп заявил, что для решения конфликта на Украине нужно не перемирие, а мир

Фото: Fatih Aktas/Anadolu via Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что для решения конфликта на Украине потребуется не перемирие, а установление мира.

"Я не думаю, что нам нужно прекращение огня. Конечно, было бы неплохо, если бы оно было", - сказал он в понедельник, открывая переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам американского президента, нужно "не прекращение огня, а мир".

"Мне нравится идея перемирия ровно по одной причине: потому что тогда людей перестанут убивать, хотя бы на неделю или на две", - подчеркнул Трамп

"Во время всех сделок, которые я достигал, я даже ни разу не упомянул о "прекращении огня", - сказал он.

По словам Трампа, он хочет добиться долгого и прочного мира на Украине.

"Мы будем работать с Украиной, мы будем работать со всеми, и мы убедимся, что этот мир будет долговременным", - сказал президент.

"Я уверен, что, если мы сможем прийти к миру, он будет соблюдаться", - пояснил американский лидер.

Трамп добавил, что не знает, когда закончится кризис, но "он закончится в любом случае", так как "весь мир от него устал".

Дональд Трамп США Украина Владимир Зеленский
