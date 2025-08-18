Поиск

Трамп заявил о шансах завершить конфликт на Украине в случае его встречи с Путиным и Зеленским

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в случае организации встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского у сторон будет благоприятная возможность для завершения украинского кризиса.

"У нас будет трехсторонняя встреча. Я думаю, у нас будут разумные шансы завершить войну, если мы ее проведем", - сказал он в Белом доме во время встречи с Зеленским.

"У нас может, а может и не быть трехсторонняя встреча. Если ее не будет, бои продолжатся", - пояснил президент.

Он также выразил надежду, что переговоры 18 августа в Вашингтоне пройдут удачно.

В то же время он отметил, что США не намерены прекращать поддержку Украины в связи с нынешними переговорами. По его словам, Вашингтон хотел бы предоставить Киеву надежные гарантии безопасности, защиту.

В свою очередь Зеленский заявил о готовности принять участие в трехсторонних переговорах.

16 августа Axios со ссылкой на источники передавал, что Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу по украинскому урегулированию между США, РФ и Украиной уже 22 августа.

