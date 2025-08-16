Поиск

NBC утверждает, что членство Украины в НАТО не рассматривается как гарантия безопасности Киева

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами возможные гарантии безопасности для Киева, членство в НАТО не будет одной из них, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

"Гарантии, обсуждаемые Белым домом, не будут идти вместе с членством в НАТО в рамках более широкого соглашения", - сообщает телеканал со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.

При этом присутствие американских военных на Украине не обсуждалось.

NBC News напоминает, что ранее в субботу европейские лидеры опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что у Киева должно быть право попытаться вступить в НАТО.

В пятницу Трамп и президент РФ Владимир Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали переговоры положительно.

