Санкции ЕС против России останутся в силе до прекращения военных действий на Украине

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Евросоюзе уверены, что санкции наносят ущерб российской экономике, и что надо продолжать оказывать давление на Россию, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Арианна Подеста.

"Санкции, которые сохранят давление на Россию, были темой, затронутой на состоявшейся вчера встрече (в Вашингтоне - ИФ). Европа будет поддерживать это давление, пока не наступит прочный и устойчивый мир", - сказала она.

Ей был задан вопрос, может ли ЕС отказаться от 19-го пакета санкций в случае успеха двусторонних переговоров о мире на Украине и последующего проведения трехсторонних.

По ее словам, пока на Украине продолжаются военные действия, "Европа будет поддерживать свое экономическое давление на Россию".

Представитель ЕК напомнила заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что до тех пор ЕС будет усиливать свои санкции и что ЕК представит 19-й санкционный пакет в сентябре.

В ответ на дополнительные вопросы Подеста заявила, что ЕС продолжает работу по достижению надежного мира, которую ведет последние годы, то есть применение санкций, а также оказание всесторонней помощи Украине: "поддержку администрации, армии, населения".

"И мы также усиливаем наши собственные системы безопасности. Мы выстраиваем вместе с нашими партнерами гарантии безопасности для Украины и для Европы. Все это не меняется", - резюмировала пресс-секретарь ЕК.

