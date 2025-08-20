Пхеньян раскритиковал Сеул за попытки переложить ответственность за ситуацию в отношениях

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон назвала заявления южнокорейских властей об уважении государственного строя КНДР попыткой переложить на Пхеньян ответственность за то, что в нынешней ситуации восстановление отношений между Севером и Югом невозможны.

"Они ясно знают, что это невозможно, но продолжают нести пространный вздор о мире и улучшении отношений именно с хитрой целью свалить на нас ответственность за сегодняшние отношения между КНДР и РК (Республикой Корея - ИФ)", - заявила Ким Е Чжон, слова которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сестра Ким Чен Ына в очередной раз подчеркнула, что такое "улучшение отношений между КНДР и РК, которого желают они, отнюдь не наступит".

По ее словам, "о двойном характере властей Сеула, которые думают одно, а говорят другое, свидетельствуют проходящие в настоящее время совместные учения южнокорейских и американских военных".

Как сообщалось, южнокорейские и американские военные в понедельник начали совместные учения, нацеленные на усиление боеготовности для противодействия угрозам со стороны КНДР. Учения продлятся 11 дней - до 28 августа. Ожидается, что со стороны Южной Кореи будут задействованы около 18 тыс. военных.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявлял, что выступает за возобновление диалога с Пхеньяном, но признавал, что пока это сложно сделать.