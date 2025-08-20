Поиск

Пхеньян раскритиковал Сеул за попытки переложить ответственность за ситуацию в отношениях

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон назвала заявления южнокорейских властей об уважении государственного строя КНДР попыткой переложить на Пхеньян ответственность за то, что в нынешней ситуации восстановление отношений между Севером и Югом невозможны.

В миреЛидер КНДР заявил о необходимости расширения ядерного вооруженияЧитать подробнее

"Они ясно знают, что это невозможно, но продолжают нести пространный вздор о мире и улучшении отношений именно с хитрой целью свалить на нас ответственность за сегодняшние отношения между КНДР и РК (Республикой Корея - ИФ)", - заявила Ким Е Чжон, слова которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сестра Ким Чен Ына в очередной раз подчеркнула, что такое "улучшение отношений между КНДР и РК, которого желают они, отнюдь не наступит".

По ее словам, "о двойном характере властей Сеула, которые думают одно, а говорят другое, свидетельствуют проходящие в настоящее время совместные учения южнокорейских и американских военных".

Как сообщалось, южнокорейские и американские военные в понедельник начали совместные учения, нацеленные на усиление боеготовности для противодействия угрозам со стороны КНДР. Учения продлятся 11 дней - до 28 августа. Ожидается, что со стороны Южной Кореи будут задействованы около 18 тыс. военных.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявлял, что выступает за возобновление диалога с Пхеньяном, но признавал, что пока это сложно сделать.

Ким Чен Ын КНДР Пхеньян Сеул Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВПП ООН предоставит 2,5 тыс. тонн продовольствия нуждающимся в Афганистане

ВПП ООН предоставит 2,5 тыс. тонн продовольствия нуждающимся в Афганистане

МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба"

Трамп не хочет ждать месяц до следующей встречи по украинскому урегулированию

США готовы подключить команду по нацбезопасности для подготовки встречи Путина и Зеленского

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

Что произошло за день: вторник, 19 августа

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

В Испании из-за лесных пожаров частично перекрыты автотрассы и железные дороги

В Испании из-за лесных пожаров частично перекрыты автотрассы и железные дороги

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

Орбан заявил, что стратегия международной изоляции России не увенчалась успехом

Орбан заявил, что стратегия международной изоляции России не увенчалась успехом
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2349 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6994 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });