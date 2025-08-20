Поиск

Землетрясение произошло на индонезийском острове Сулавеси

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Сулавеси, втором по величине в Индонезии, сообщает в среду геологическая служба США.

По ее данным, подземные толчки зафиксированы в 12 км к северо-западу от города Посо, находящегося почти в 2 тыс. км от столицы страны Джакарты.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Ранее индонезийское агентство "Антара" со ссылкой на местную службу метеорологии, климатологии и геофизики сообщало о землетрясении магнитудой 5,8 также в округе Посо, оно произошло 17 августа. Тогда погибли два человека, 433 пострадали. В регионе объявлено чрезвычайное положение до 31 августа.


Индонезия Сулавеси Посо Джакарта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В городах Сербии начались уличные акции в поддержку властей

В городах Сербии начались уличные акции в поддержку властей

В Иране заявили, что администрация Трампа отвергала компромиссы Тегерана по ядерному вопросу

В Иране заявили, что администрация Трампа отвергала компромиссы Тегерана по ядерному вопросу
Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле окончательно утвердили проект строительства поселений на Западном берегу Иордана

В Израиле окончательно утвердили проект строительства поселений на Западном берегу Иордана

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновились

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновились
Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле мобилизуют 60 тыс. резервистов в связи с операцией по захвату города Газа

В Израиле мобилизуют 60 тыс. резервистов в связи с операцией по захвату города Газа

В Европе обнаружились противоречия в вопросах отправки войск на Украину

В Европе обнаружились противоречия в вопросах отправки войск на Украину

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник

Что случилось этой ночью: среда, 20 августа

ВПП ООН предоставит 2,5 тыс. тонн продовольствия нуждающимся в Афганистане

ВПП ООН предоставит 2,5 тыс. тонн продовольствия нуждающимся в Афганистане

МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7001 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2351 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });