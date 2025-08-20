Землетрясение произошло на индонезийском острове Сулавеси

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Сулавеси, втором по величине в Индонезии, сообщает в среду геологическая служба США.

По ее данным, подземные толчки зафиксированы в 12 км к северо-западу от города Посо, находящегося почти в 2 тыс. км от столицы страны Джакарты.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Ранее индонезийское агентство "Антара" со ссылкой на местную службу метеорологии, климатологии и геофизики сообщало о землетрясении магнитудой 5,8 также в округе Посо, оно произошло 17 августа. Тогда погибли два человека, 433 пострадали. В регионе объявлено чрезвычайное положение до 31 августа.



