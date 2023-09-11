В Армении начались совместные с США военные учения

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023 начались на территории Армении в понедельник, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

На церемонии открытия совместных учений присутствовал начальник Генштаба ВС Армении, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Эдвард Асрян, добавили в военном ведомстве.

В рамках открытия учений прозвучали гимны Армении и США.

Учения проводятся в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, и проходят в учебном центре "Зар" миротворческой бригады Минобороны.

"В ходе учений будут отработаны действия по обеспечению стабилизации между конфликтующими сторонами путем выполнения миротворческих задач. Цель учений - повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира", - заявили в Минобороны Армении.