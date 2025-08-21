Поиск

В ХАМАС осудили начало израильской операции по установлению контроля над городом Газа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В палестинском движении ХАМАС осудили начало реализации плана Израиля по взятию под контроль города Газа.

"Игнорирование (израильским премьером Биньямином - ИФ) Нетаньяху предложения посредников и его нежелание на него реагировать доказывают, что он настоящий обструкционист любого соглашения", - говорится в заявлении ХАМАС, которое цитируют арабские СМИ.

ХАМАС призывает международных посредников оказать "максимальное давление" на Израиль.

По мнению движения, Израиль не заботят жизни израильских заложников, а операция в городе Газа свидетельствуето намерении продолжать "жестокую войну против невинных мирных жителей".

В ХАМАС считают, что эта операция израильтян "потерпит неудачу, как и предыдущие военные операции".

В ночь на четверг Армия обороны Израиля приступила к взятию под полный контроль города Газа.

"Наши силы уже контролируют окраины города", - заявил журналистам представитель израильских военных Эффи Дефрин.

Ранее израильские власти санкционировали проведение такой операции, предполагается, что она позволит еще больше ослабить военное крыло ХАМАС.

