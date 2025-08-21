Трамп заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием прояснится

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что примерно через две недели станет понятнее, не имеет ли смысл прибегнуть к другим методам в отношении урегулирования кризиса на Украине.

"Я бы сказал, что через две недели мы узнаем, так или иначе", - сказал президент в эфире радиоведущего Тодда Старнесса в ответ на вопрос, возможен ли мир на Украине.

"После этого, возможно, придется прибегнуть к другому методу. Довольно скоро мы узнаем", - добавил Трамп.

В понедельник Трамп в начале переговоров с европейскими лидерами в Белом доме выразил надежду, что в течение одной или двух недель удастся понять, можно ли в данный момент решить украинский конфликт.

"Уже совсем скоро, через неделю или две, мы узнаем, удастся ли нам решить этот вопрос или все это ужасное противостояние будет продолжаться, а мы будем делать все возможное, чтобы его закончить", - говорил он.