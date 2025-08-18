Поиск

Президент США рассчитывает на завершение украинского конфликта через одну-две недели

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в течение одной или двух недель удастся разрешить украинский конфликт.

"Мы еще будем встречаться, обсуждать, решать разные вопросы. Думаю, ни один из этих конфликтов не является сверхсложным. Думаю, президент Путин также хочет найти решение. Надеюсь, что через какой-то промежуток времени, но не очень длинный - через неделю, две - мы сумеем это разрешить, и эта ужасная война закончится", - сказал он в понедельник по завершении встречи с Зеленским, открывая переговоры с президентом Украины и европейскими лидерами в Белом доме.

По словам американского президента, "хорошая новость заключается в том, что стороны хотят заключить соглашение, и мы все должны обсудить, что мы должны сделать". "Мы знаем, что эту сделку можно достичь, и мы сумеем спасти тысячи жизней в неделю", - подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп США Украина Белый дом
