Операцию по спасению альпинистки с пика Победы прервали из-за ухудшения погоды

Пик Победы в горах Тянь-Шаня. Архивное фото Фото: Юрий Куйдин/РИА Новости

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Из-за ухудшения погоды спасатели прекратили восхождение к российской альпинистке Наталье Наговицыной, получившей травму и застрявшей близ вершины пика Победы в Киргизии, сообщили в субботу "Интерфаксу" в МЧС республики.

По словам собеседника агентства, спасательная группа, поднявшаяся на пик Победы, была доставлена вертолетом на южную базу "Энильчек" с высоты 4 050 метров. Руководитель спасательной группы, получивший травму спины, переведен в лагерь "Каркыра", после чего его отправят в Бишкек.

Некоторые российские СМИ сообщают о гибели Наговицыной. Но официального подтверждения этой информации нет.

12 августа Наговицына при восхождении на пик Победы на высоте 7,2 тыс. метров сломала ногу. Ее напарник Роман Рыков оказал ей первую помощь и направился за помощью. На следующий день, 13 августа, два иностранных альпиниста пытались эвакуировать ее, но безуспешно, они укутали ее в спальный мешок и оставили на месте. При попытке спасти Наговицыну погиб итальянский альпинист.

16 августа со стороны Минобороны и МЧС Киргизии была предпринята попытка спасти российскую альпинистку, однако воздушное судно с группой спасателей попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку. Пострадали члены экипажа и спасатели, которых пришлось эвакуировать на другом вертолете.

Супруг Наговицыной погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри в 2021 году. Наталья находилась рядом с мужем до прихода помощи.