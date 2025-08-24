Поиск

Вэнс заявил, что США в украинском конфликте выступают в качестве посредника

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Администрация США стремится играть роль посредника для украинского урегулирования и не навязывает решения сторонам конфликта, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Наша задача - быть посредниками, чтобы Россия и Украина согласились прекратить конфликт", - сказал он в интервью NBC.

По словам Вэнса, "мы не хотим им что-то навязывать". "Президент Трамп лишь открыл им дверь для завершения конфликта (...). Он добивается того, чтобы они искренне вели переговоры", - пояснил он.

Говоря о том, следует ли Украине уступить территории в рамках решения кризиса, Вэнс отметил: "Если Украина согласится уступить территории, то мы не будем ее останавливать. Но и заставлять пойти на такой шаг тоже не будем".

Украина Россия США Джей Ди Вэнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 августа

Пентагон запрещает Украине бить ракетами ATACMS по целям на территории РФ

Со стороны Южной Кореи открыли предупредительный огонь по военным КНДР

Со стороны Южной Кореи открыли предупредительный огонь по военным КНДР

Израильские военные закрепляются на позициях в городе Газа

Израильские военные закрепляются на позициях в городе Газа

Что произошло за день: суббота, 23 августа

В Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки Израиля

В Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки Израиля

Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Источники NBC заверили, что Белый дом привержен мирному урегулированию на Украине

Источники NBC заверили, что Белый дом привержен мирному урегулированию на Украине

Операцию по спасению альпинистки с пика Победы прервали из-за ухудшения погоды

Операцию по спасению альпинистки с пика Победы прервали из-за ухудшения погоды

В НАТО заверили, что альянс не планирует отправку контингента на Украину

В НАТО заверили, что альянс не планирует отправку контингента на Украину
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7025 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });