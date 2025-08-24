Вэнс заявил, что США в украинском конфликте выступают в качестве посредника

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Администрация США стремится играть роль посредника для украинского урегулирования и не навязывает решения сторонам конфликта, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Наша задача - быть посредниками, чтобы Россия и Украина согласились прекратить конфликт", - сказал он в интервью NBC.

По словам Вэнса, "мы не хотим им что-то навязывать". "Президент Трамп лишь открыл им дверь для завершения конфликта (...). Он добивается того, чтобы они искренне вели переговоры", - пояснил он.

Говоря о том, следует ли Украине уступить территории в рамках решения кризиса, Вэнс отметил: "Если Украина согласится уступить территории, то мы не будем ее останавливать. Но и заставлять пойти на такой шаг тоже не будем".