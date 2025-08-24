Поиск

Вэнс считает, что Трамп оказал на РФ больше давления в связи с Украиной, чем Байден

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп за последние месяцы оказал более сильное давление на Россию для завершения украинского конфликта, чем его предшественник Джо Байден, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Президент Трамп оказал больше давления на Россию за семь месяцев, чем Байден - за три года", - сказал он в интервью NBC.

В качестве примера Вэнс привел решение США о дополнительных пошлинах в отношении Индии за закупку российской нефти.

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, санкции не способны вынудить РФ пойти на перемирие на Украине. "Россия не хочет перемирия - у нее есть на это сложные причины", - сказал вице-президент.

Он отметил, что единственный путь решения украинской проблемы - это дипломатия. "У президента Трампа есть на руках много карт, чтобы оказывать давление для завершения сторонами конфликта", - добавил Вэнс.

Ранее вице-президент заявил, что администрация США стремится играть роль посредника для украинского урегулирования и не навязывает решения сторонам конфликта.

