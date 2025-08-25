Поиск

Китай не собирается направлять миротворцев на Украину

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Представитель МИД КНР Го Цзякунь опроверг сообщение Welt о готовности Китая к участию в возможном международном миротворческом контингенте на Украине, сообщает Global Times.

Дипломатические источники Welt в Евросоюзе сообщили, ссылаясь на китайских чиновников, что Пекин выразил готовность участвовать в предполагаемом международном миротворческом контингенте на Украине. Собеседники издания подчеркнули, что правительство в Пекине пойдет на это только в том случае, "если миротворческие силы будут развернуты на основе мандата ООН.

Го Цзякунь опроверг данную информацию и отметил последовательную и четкую позицию Китая по украинскому кризису.

Китай Евросоюз Украина МИД Го Цзякунь
