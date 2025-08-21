Поиск

В Финляндии осторожно изучают возможность отправки миротворцев на Украину

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии с осторожностью рассматривает вопрос о возможном участии финских военных в операциях по обеспечению гарантий безопасности Украины.

"Это не пустяки - отправлять финских солдат на задания. Когда будет ясно, какова операция и какие задачи она включает, мы примем решение о роли Финляндии", - сказал в прямом телеэфире Yle премьер-министр Петтери Орпо.

Он выделил риски, связанные с участием финских военных в операциях по обеспечению гарантий безопасности Украины. Так, если финские солдаты окажутся в ситуации военного столкновения с российскими вооруженными силами, риски эскалации на границах Финляндии станут очевидными.

Орпо отметил, что такие вопросы требуют серьезного политического взвешивания, и напомнил, что Финляндия - страна ЕС и НАТО на границе с Россией. "У нас большая ответственность за безопасность Европы", - добавил он.

Премьер-министр сказал, что в военном отношении Финляндия пользуется уважением среди союзников, участвует в разработке международных решений для Украины и "ключевая задача в этом процессе - усилить украинскую армию".

20 августа председатель иностранного комитета парламента Йоханнес Коскинен выразил сомнение относительно отправки ВС Финляндии на в Украину в рамках возможных гарантий безопасности.

Президент Александр Стубб после саммита в Вашингтоне подчеркнул, что никаких конкретных решений об участии Финляндии в предоставлении гарантий безопасности пока не принято.

