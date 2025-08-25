Главы МИД ЕС обсудят 30 августа новый пакет санкций против РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС на встрече 30 августа будут говорить о готовящемся 19-м пакете санкций против РФ, также темой переговоров станет использование доходов от замороженных российских активов, сообщает в понедельник Politico.

"Датская сторона в качестве председателя ЕС предлагает сделать упор на усиление давления на Россию с целью заставить Москву заключить перемирие, то есть на 19-м пакете санкций, а также на способах дальнейшего использования замороженных российских активов", - сообщает издание со ссылкой на текст приглашения на встречу, оказавшийся в распоряжении Politico.

19 августа глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что 19-й санкционный пакет в отношении РФ готовится к сентябрю, и министры иностранных дел и обороны государств Евросоюза обсудят его на неформальной встрече 28-30 августа в Копенгагене.

