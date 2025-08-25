Американский космический корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, выведенный накануне на орбиту, в понедельник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Корабль в автоматическом режиме пристыковался к стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента МКС в 07:05 по времени Восточного побережья США (в 14:05 по Москве). Он доставил на станцию 2,3 тонны продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это уже 13-й полет "грузовика" компании SpaceX на МКС в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на станцию на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 проводится в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по апрель 2025 года компания SpaceX осуществила 32 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В декабре Cargo Dragon должен покинуть станцию. Он совершит приводнение в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии.