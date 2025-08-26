Поиск

Иран отверг обвинения Австралии в причастности к антисемитским нападениям

В МИД Ирана обсуждают ответные меры в отношении Канберры после высылки из Австралии четырех иранских дипломатов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В МИД Ирана назвали беспочвенными обвинения в причастности Тегерана к антисемитским нападениям на территории Австралии, сообщает во вторник "Тасним".

"Эти обвинения абсолютно беспочвенны. В нашей вере нет места придуманному Западом антисемитизму", - приводит агентство выдержки из еженедельного брифинга представителя иранского МИД Исмаила Багаи.

По его словам, сейчас ведется обсуждение ответных мер после высылки посла Ирана и еще и трех сотрудников посольства в Канберре, поводом для которой стали эти обвинения. "В настоящее время мои коллеги изучают варианты ответных мер", - сообщил представитель иранского дипведомства.

Ранее во вторник Австралия объявила о высылке посла Ирана и еще трех сотрудников посольства в Канберре. По данным местных спецслужб, Тегеран стоит по меньшей мере за двумя антисемитскими нападениями на австралийской территории. В частности, утверждается, что была выявлена связь между Корпусом стражей исламской революции Ирана - элитным военно-политическим подразделением вооруженных сил республики - и поджогами в прошлом году принадлежащего евреям ресторана в Сиднее и синагоги "Адасс Исраэль" в Мельбурне.

Премьер-министр Австралии Энтони Элбаниз заявил журналистам: "Это были чрезвычайные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на австралийской земле. Послу Ирана Ахмаду Садеги и трем другим дипломатическим сотрудникам было дано семь дней на то, чтобы покинуть страну".

Премьер обвинил Тегеран в стремлении расширения ближневосточного конфликта на территорию Австралии.

"Они стремились причинить вред и запугать австралийских евреев и посеять ненависть и раскол в нашем обществе", - сказал глава правительства.

Сообщается, что Австралия также приостановила работу посольства в Иране для обеспечения безопасности работников, а австралийцев, находящихся в Иране, призвали покинуть страну.

