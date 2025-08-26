Премьер Бельгии считает изъятие российских активов нецелесообразным шагом

Это действие будет иметь юридические последствия, предупредил Барт де Вевер

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Премьер Бельгии Барт де Вевер во вторник заявил, что не считает удачным решением конфискацию замороженных российских активов, так как это действие будет иметь последствия.

"Что касается российских активов, замороженных в Брюсселе Euroclear, я знаю, что правительства мечтают о возможности использовать эти деньги, но я хотел бы предупредить о том, что юридически это не очень просто", - сказал де Вевер на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Когда государственные деньги, деньги Центробанка, используются другим государством, это будет иметь последствия. (...) Полагаю, эти активы лучше оставить замороженными", - пояснил де Вевер.

В понедельник Politico сообщало, что главы МИД стран ЕС на встрече 30 августа будут говорить о готовящемся 19-м пакете санкций против РФ, также темой переговоров станет использование доходов от замороженных российских активов.