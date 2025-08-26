Поиск

Премьер Бельгии считает изъятие российских активов нецелесообразным шагом

Это действие будет иметь юридические последствия, предупредил Барт де Вевер

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Премьер Бельгии Барт де Вевер во вторник заявил, что не считает удачным решением конфискацию замороженных российских активов, так как это действие будет иметь последствия.

"Что касается российских активов, замороженных в Брюсселе Euroclear, я знаю, что правительства мечтают о возможности использовать эти деньги, но я хотел бы предупредить о том, что юридически это не очень просто", - сказал де Вевер на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Когда государственные деньги, деньги Центробанка, используются другим государством, это будет иметь последствия. (...) Полагаю, эти активы лучше оставить замороженными", - пояснил де Вевер.

В понедельник Politico сообщало, что главы МИД стран ЕС на встрече 30 августа будут говорить о готовящемся 19-м пакете санкций против РФ, также темой переговоров станет использование доходов от замороженных российских активов.

ЕС Бельгия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Израиль отказался отвечать на предложение о перемирии в Газе, с которым согласился ХАМАС

В Будапеште удары Украины по "Дружбе" назвали нападением на Венгрию и Словакию

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Литва организует на своей территории производство украинского оружия

Словакия призвала Украину воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба"

В Израиле протестующие перекрывали автотрассы с требованием освободить заложников в Газе

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

В Варшаве заявили, что Польша продолжит оплачивать Starlink для Украины

Австралия высылает иранского посла и еще трех дипломатов

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });