Власти Испании назвали лесные пожары в стране одной из крупнейших катастроф последних лет

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Природные пожары в Испании в августе стали одной из крупнейших природных катастроф в стране за последние годы, заявил во вторник глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

"Очевидно, что мы столкнулись с одной из самых больших природных катастроф для нашей страны за последние десятилетия", - приводят европейские СМИ слова министра.

Он отметил, что за последние недели огонь уничтожил более 350 тыс. га леса и привел к гибели четырех человек.

Глава МВД Испании заверил, что правительство задействовало "все возможные способы" для борьбы со стихией. При этом испанская оппозиция, в частности правая Народная партия, критикует власти страны, обвиняя их в том, что они слишком поздно начали применить меры.

Во вторник правительство Испании одобрило дополнительные меры для ускорения предоставления помощи пострадавшим от пожаров жителям страны.

Ранее на этой неделе ситуация с лесными пожарами в Испании улучшилась, пожарные остановили их распространение.