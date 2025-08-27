Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - План запрета продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в Евросоюзе уже не реалистичен, говорится в письме президента Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), главы Mercedes-Benz Олы Каллениуса и президента Европейской ассоциацией автомобильных поставщиков (CLEPA) Маттиаса Цинка в адрес председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Авторы письма призвали главу ЕК пересмотреть планы запрета таких автомобилей к 2035 году, отметив трудности в связи с доминированием Китая в цепочке поставок электромобилей и новыми торговыми барьерами со стороны США.

"Европейский план трансформации автомобильной отрасли должен выходить за рамки идеализма и учитывать текущие промышленные и геополитические реалии", - отмечается в письме.

"Достичь целей в отношении выбросов углекислого газа на 2030 и 2035 годы в сегодняшнем мире уже просто нереалистично", - пишут Каллениус и Цинк.

На полностью электрические автомобили в ЕС приходится лишь порядка 15% продаж. При этом Франция и Нидерланды уже корректируют национальную политику с учетом планируемого запрета на автомобили с ДВС.