Глава ЦБ Словакии обжаловал решение суда, признавшего его виновным в даче взятки

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава ЦБ Словакии и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Петер Казимир обжаловал решение суда, признавшего его виновным во взяточничестве.

Казимир подал апелляцию в Верховный суд Словакии, сообщает Bloomberg.

В мае текущего года суд признал его виновным в даче взятки в размере 48 тыс. евро высокопоставленному чиновнику в налоговом управлении в обмен на ускорение налогового возврата для ряда компаний. Нарушение произошло в период, когда Казимир занимал пост министра финансов страны. Суд также оштрафовал его на 200 тыс. евро.

Глава ЦБ Словакии настаивает на своей невиновности и называет его преследование политически мотивированным.

"Приговор является незаконным и плохо обоснованным, - заявил адвокат Казимира. - Мы оспариваем все решения, вынесенные в отношении нашего клиента, а также процессуальные аспекты".

Верховный суд может оставить приговор в силе, отменить его или вернуть дело в нижестоящий суд на новое рассмотрение. Если виновность Казимира будет подтверждена, его могут отстранить от должности. Несмотря на то, что срок полномочий Казимира на посту главы ЦБ Словакии истек 1 июня, он остается исполняющим обязанности руководителя Центробанка, поскольку правительство страны не смогло согласовать кандидатуру его преемника.