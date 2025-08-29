Поиск

В Литве создание СП с Украиной по производству оружия назвали "стратегической необходимостью"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Создание совместных предприятий с Украиной по производству вооружений является стратегической необходимостью, заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене после встречи министров обороны Евросоюза в Копенгагене. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Литва поддерживает инициированные США программы PURL и Patriot, направленные на укрепление противовоздушной обороны Украины. На каждую из них запланировано до 30 млн евро. Мы понимаем, что противовоздушная оборона сегодня не только определяет ход боевых действий, но и помогает защитить города от беспилотников и ракет. Однако одних поставок оружия недостаточно - развитие оборонной промышленности совместно с Украиной является стратегической необходимостью, позволяющей нам эффективнее содействовать поддержке воюющей страны, одновременно укрепляя собственные возможности и сокращая производственные цепочки", - сказала Шакалене.

"Мы высоко оцениваем возможности использования механизма ЕС SAFE, который позволит закупать оборудование, разработанное на Украине и произведенное в Литве. Это станет важным практическим шагом в разработке долгосрочной архитектуры европейской безопасности", - подчеркнула она.

По ее словам, необходимо обеспечить, чтобы "увеличенное финансирование в первую очередь дошло до государств, наиболее уязвимых к угрозе со стороны России и Беларуси".

