Республиканец Уикер заявил, что США и власти Тайваня могли бы вместе производить вооружения
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - США и администрация Тайваня способны наладить совместный выпуск вооружений, заявил в субботу в Тайбэе председатель комитета Сената США по делам вооруженных сил республиканец Роджер Уикер.
"Мы открыты к предложениям и инновациям в этой области. И это зависит от тех навыков, которые наличествуют у нас и по обеим сторонам Тихого океана", - цитирует Bloomberg слова сенатора.
Ранее The Hill сообщало, что Уикер и сенатор-республиканец Деб Фишер (штат Небраска) отправились в поездку по Индо-Тихоокеанскому региону, в том числе на Тайвань. Помимо Тайваня делегация Конгресса намеревалась посетить военные объекты США на Гавайях, а затем провести встречи на Гуаме, Тиниане, Палау, Филиппинах.
Кроме того, в субботу Уикер заявил, что решение торговых разногласий Вашингтона и Пекина не повлияет на контакты США с властями Тайваня.
Ранее издание Financial Times передавало, что США, как ожидается, до конца года откомандируют в Тайвань представителя отдела Пентагона, который занимается внедрением новых военных технологий. Вместе с тем тайваньские власти запланировали потратить на военные нужды $31,3 млрд в 2026 году - на 23% больше по сравнению с годом ранее.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
Пекин решительно выступает против любых официальных контактов зарубежных представителей с Тайбэем, которые рассматривает как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая, принципа признания КНР как единственного законного представителя китайского народа.