Республиканец Уикер заявил, что США и власти Тайваня могли бы вместе производить вооружения

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - США и администрация Тайваня способны наладить совместный выпуск вооружений, заявил в субботу в Тайбэе председатель комитета Сената США по делам вооруженных сил республиканец Роджер Уикер.

"Мы открыты к предложениям и инновациям в этой области. И это зависит от тех навыков, которые наличествуют у нас и по обеим сторонам Тихого океана", - цитирует Bloomberg слова сенатора.

Ранее The Hill сообщало, что Уикер и сенатор-республиканец Деб Фишер (штат Небраска) отправились в поездку по Индо-Тихоокеанскому региону, в том числе на Тайвань. Помимо Тайваня делегация Конгресса намеревалась посетить военные объекты США на Гавайях, а затем провести встречи на Гуаме, Тиниане, Палау, Филиппинах.

Кроме того, в субботу Уикер заявил, что решение торговых разногласий Вашингтона и Пекина не повлияет на контакты США с властями Тайваня.

Ранее издание Financial Times передавало, что США, как ожидается, до конца года откомандируют в Тайвань представителя отдела Пентагона, который занимается внедрением новых военных технологий. Вместе с тем тайваньские власти запланировали потратить на военные нужды $31,3 млрд в 2026 году - на 23% больше по сравнению с годом ранее.