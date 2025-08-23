Делегация американских законодателей в рамках турне по ИТР посетит Тайвань

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Деб Фишер (Небраска) в пятницу отправились в поездку по Индо-Тихоокеанскому региону, включая посещение Тайваня, сообщило издание The Hill.

Они возглавляют делегацию американского Конгресса, заявленная цель поездки - "укрепление интересов национальной безопасности США".

"Мы живем в самый опасный момент для национальной безопасности со времен Второй мировой войны. Конгресс играет жизненно важную роль в том, чтобы заверить союзников и партнеров США в нашей приверженности поддержанию благоприятного регионального порядка в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал сенатор телеканалу NewsNation.

Он добавил, что надеется помочь президенту Дональду Трампу в "поддержании мира с позиции силы".

Фишер со своей стороны заявила: "Во времена глобальных волнений, когда Коммунистическая партия Китая продолжает наращивать военную мощь, сохранение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона играет решающую роль в обеспечении безопасности нашей страны и наших союзников".

Ранее визит на Тайвань, ссылаясь на источники, анонсировала Financial Times. Издание отметило, что поездка "приходится на деликатный момент в американо-тайваньских отношениях", поскольку "в Вашингтоне и Тайбэе растет обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп, возможно, будет менее готов помогать Тайваню, в связи с тем, что он настаивает на встрече на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином".

Трамп в интервью американскому порталу Breitbart News заявил, что готов встретиться с китайским лидером уже до конца текущего года.

Помимо Тайваня делегация Конгресса намерена посетить военные объекты США на Гавайях, а затем провести встречи на Гуаме, Тиниане, Палау, Филиппинах.

Пекин решительно выступает против любых официальных контактов зарубежных представителей с Тайбэем, которые рассматривает как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая, принципа признания КНР как единственного законного представителя китайского народа.

В 2022 году визит на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вызвал жесткую реакцию со стороны Пекина. МИД КНР заявил, что визит Пелоси "в любой форме или по любой причине является крупной политической провокацией, направленной на наращивание официальных обменов между Соединенными Штатами и Тайванем".