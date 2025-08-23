Поиск

Делегация американских законодателей в рамках турне по ИТР посетит Тайвань

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Деб Фишер (Небраска) в пятницу отправились в поездку по Индо-Тихоокеанскому региону, включая посещение Тайваня, сообщило издание The Hill.

Они возглавляют делегацию американского Конгресса, заявленная цель поездки - "укрепление интересов национальной безопасности США".

"Мы живем в самый опасный момент для национальной безопасности со времен Второй мировой войны. Конгресс играет жизненно важную роль в том, чтобы заверить союзников и партнеров США в нашей приверженности поддержанию благоприятного регионального порядка в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал сенатор телеканалу NewsNation.

Он добавил, что надеется помочь президенту Дональду Трампу в "поддержании мира с позиции силы".

Фишер со своей стороны заявила: "Во времена глобальных волнений, когда Коммунистическая партия Китая продолжает наращивать военную мощь, сохранение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона играет решающую роль в обеспечении безопасности нашей страны и наших союзников".

Ранее визит на Тайвань, ссылаясь на источники, анонсировала Financial Times. Издание отметило, что поездка "приходится на деликатный момент в американо-тайваньских отношениях", поскольку "в Вашингтоне и Тайбэе растет обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп, возможно, будет менее готов помогать Тайваню, в связи с тем, что он настаивает на встрече на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином".

Трамп в интервью американскому порталу Breitbart News заявил, что готов встретиться с китайским лидером уже до конца текущего года.

Помимо Тайваня делегация Конгресса намерена посетить военные объекты США на Гавайях, а затем провести встречи на Гуаме, Тиниане, Палау, Филиппинах.

Пекин решительно выступает против любых официальных контактов зарубежных представителей с Тайбэем, которые рассматривает как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая, принципа признания КНР как единственного законного представителя китайского народа.

В 2022 году визит на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вызвал жесткую реакцию со стороны Пекина. МИД КНР заявил, что визит Пелоси "в любой форме или по любой причине является крупной политической провокацией, направленной на наращивание официальных обменов между Соединенными Штатами и Тайванем".

Дональд Трамп Нэнси Пелоси Пекин США Тайвань Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ночь кино" пройдет в России и за рубежом

"Ночь кино" пройдет в России и за рубежом

Президент РФ заявил о работе с американскими партнерами в области ресурсов Аляски и Арктики

Трамп заявил, что примет решение, когда станут ясны перспективы украинского урегулирования

Президент США заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием будет яснее

Президент США заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием будет яснее

Что произошло за день: пятница, 22 августа

В канцелярии Нетаньяху отвергли доклад о голоде в Газе

Глава МИД Венгрии заявил, что ремонт нефтепровода "Дружба" займет не менее 5 дней

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

Лукашенко призвал к воздушному перемирию на Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });