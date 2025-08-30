Каллас надеется на поддержку Вашингтоном новых санкций ЕС против РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что для эффективности разрабатываемых новых санкций в отношении РФ их должны поддержать трансатлантические партнеры Евросоюза.

"Новые меры, конечно, будут сильнее, если их поддержат наши партнеры, в том числе трансатлантические", - сказала она после неформального Совета ЕС на уровне глав МИД в Копенгагене.

"Министры сегодня обсуждали возможные основные составляющие следующего пакета санкций: вторичные санкции, ограничения в импорте и пошлины на российские товары. Также надо нарастить усилия против судов "теневого флота", - отметила Каллас.

Она сказала, что предложения по 19-му пакету санкций поступят странам ЕС на следующей неделе.