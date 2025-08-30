Барделла призвал к созданию союза правых сил, выступающих против политики Макрона

Председатель французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла Фото: NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Председатель французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла высказался за создание союза правых сил, которые не приемлют политику президента страны Эммануэля Макрона.

"Я хочу протянуть руку сиротам правых сил, правым политикам, которые не растворились в макронизме", - сказал Барделла в субботу в интервью телеканалу BFMTV.

Интервью состоялось в преддверии голосования по доверию правительству Франсуа Байру, которое состоится 8 сентября в Национальном собрании Франции.

Барделла заявил, что депутаты от "Национального объединения" намерены проголосовать за отставку правительства Байру.

Правоцентристские "Республиканцы", по его словам, "растворились в макронизме".

Председатель "Национального объединения" хочет "прямо сказать, глядя в глаза Байру", который в ближайшие дни примет лидеров парламентских партий в своей резиденции, "что проводимая им политика ошибочна".

"Он (Байру - ИФ) обрекает страну на демократический тупик", - подчеркнул Барделла.