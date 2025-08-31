Путин на встрече с Пашиняном отметил, что накопилось много вопросов для обсуждения

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Тяньцзине (Китай) заявил, что рад возможности переговорить с ним, потому что накопилось много вопросов для обсуждения как двустороннего характера, так и региональных.

Он выразил надежду на то, что их беседа на полях саммита ШОС будет полезной и содержательной.

"Очень рад вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами (...) будет полезной и содержательной. Рад вас видеть", - сказал Путин, начиная встречу.

Он также отметил, что члены правительств России и Армении находятся в постоянном контакте. "Коллеги наши в постоянном контакте. Мне докладывают члены правительства, они и в Армении часто бывают. Ваши члены правительства приезжают в Россию. Сейчас обо всем поговорим", - сказал Путин на встрече.

Пашинян со своей стороны заявил, что рад партнерству и диалогу, которые существуют между Россией и Арменией, и назвал страны братскими.

Встреча прошла в формате тет-а-тет.

"У нас всегда очень насыщенная повестка. Я уверен, сегодняшняя тоже, это очевидно. Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились... Наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами", - сказал Пашинян на встрече.

Ранее сообщалось, встреча с Пашиняном стала первой в череде двусторонних переговоров президента РФ с зарубежными лидерами в Тяньцзине. Она проходит сразу после приема, который был организован председателем КНР Си Цзиньпином в честь гостей, приехавших на саммит ШОС.