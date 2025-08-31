Хуситы после гибели своего премьера обещали продолжить удары по Израилю

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Лидер контролирующих существенную часть Йемена движения хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил о готовности продолжать кампанию по нанесению ударов по Израилю.

"Мы продолжим запускать ракеты и дроны по Израилю", - цитируют в воскресенье его слова ближневосточные СМИ.

При этом лидер хуситов предупредил, что готов и расширить масштабы таких ударов.

Такое заявление прозвучало после того, как ранее на этой неделе ВВС Израиля нанесли удары по Сане, в результате которых погиб глава правительства хуситов Ахмед ар-Рахави.